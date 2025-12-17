Geox: CdA approva il budget 2026, margini confermati nonostante ricavi in calo

Geox

(Teleborsa) -, società tra i leader nel settore delle calzature classiche e casual, ha approvato in data odierna il Budget 2026, che conferma2025-2029, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2024.Il Budget 2026, si legge in una nota, tiene conto del perdurare di condizioni di mercato che si stima continueranno ad influenzare negativamente l’andamento della domanda di settore, che si prevede in significativa contrazione. Iper il 2026 sono stimati significativamente inferiori rispetto a quelli previsti dal Piano Industriale per tale esercizio e, in particolare, in riduzione rispetto a quelli stimati per il 2025 nell’ordine di un “low single digit”. Nella previsione dei ricavi 2026 sono stati considerati anche gli effetti della politica di significativa razionalizzazione dei canali di vendita web avviata nel corso dell’esercizio 2025.Nella predisposizione del Budget 2026 sono stati tenuti in considerazione sia gli effetti del ridimensionamento della struttura operativa del Gruppo e delle relative iniziative di efficientamento in corso - che si prevede impatteranno positivamente sulla struttura dei costi in un range stimato tra euro 8 e 9 milioni - sia gli effetti di numerose altre iniziative di carattere industriale e commerciale che, già avviate, si prevede abbiano ulteriore efficacia nel corso del nuovo esercizio.Di conseguenza, nonostante la stimata riduzione del fatturato rispetto a quanto originariamente previsto nel Piano Industriale sopra citato, si prevede che l’effetto combinato delle dinamiche gestionali sopra evidenziate possa permettere al Gruppo di confermare nel 2026 le previsioni del Piano Industriale in termini sia di marginalità operativa (EBIT Margin rettificato pari al 2-3%), sia di debito verso le banche che è previsto assestarsi nell’intervallo euro 80-85 milioni.In considerazione dell’evoluzione degli scenari, conclude la nota, "il management ha già avviato le attività propedeutiche ad un aggiornamento del Piano Industriale, che sarà finalizzato nel corso della primavera 2026".