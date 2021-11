Urban Air Mobility, Di Palma (ENAC) : Impegnati per far sì che Italia sia protagonista

Atlantia

(Teleborsa) - Ilsi arricchisce da oggi di unsi chiamail progetto della holding di investimenti- realizzato in collaborazione con- dedicatoe alle nuovedellee dellail periodico digitale (https://www.infrajournal.com/it/w/droni-e-nuova-mobilit%C3%A0-tra-sfide-e-normativa) si rivolge acon lo scopo di creare un dibattito aperto e condividere esperienze su come, grazie al ruolo crescente svolto dall’innovazione tecnologica e dall’attenzione allanuove forme di mobilità stanno prendendo sempre più piede per rispondere alle mutate esigenze della popolazione."I– si legge nell’editoriale di apertura del web magazine - si trovano di fronte, oggi, ache vanno ben oltre la cura e lo sviluppo delle reti. Da un lato i passeggeri richiedono sempreas a service; dall’altro l’interconnessione tra infrastrutture diverse (stradali, aeroportuali, ferroviarie, elettriche, di comunicazione) diventa centrale per gestire iTra i primi contenuti pubblicati oggi in rete un'interessante intervista al, nella quale il manager pubblico fa chiarezza sullaassolutamente necessaria per rendere operative le nuove forme di mobilità aerea urbana (UAM) e sull’impegno del suo ente per far sì che l, in questo settore così innovativo.firma invece un’analisi su come la cybersicurezza sia essenziale per arrivare a una diffusione di massa dei veicoli a guida autonoma., raggiungibile anche dalle piattaforme disarà costantemente aggiornato da una rche darà ampio spazio alla pubblicazione di analisi, dati, ricerche, informazioni, commenti e riflessioni di esperti sul mondo della mobilità, allo scopo di facilitare lae in continuo