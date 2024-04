Enac-Luiss School of Law, nasce l’Osservatorio sul trasporto aereo Antonio Catricalà

(Teleborsa) - Unintitolato alla memoria di Antonio Catricalà è lo strumento voluto dall’(Enac) e dalla, per onorare, a tre anni dalla prematura scomparsa, la memoria dell’illustre giurista, studioso, uomo delle Istituzioni. Nell’ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto da Enac con la Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, oggi, 16 aprile 2024, nel corso di una cerimonia che si è svolta presso il Campus dell’Ateneo, il Presidente Enace il Dean della School of Lawhanno firmato il Protocollo per l’avvio di un progetto che, seguendo le orme cheha saputo lasciare, intende operare a supporto della cultura aeronautica, consolidando la collaborazione sinergica tra Istituzione e Università, essenziale in un settore caratterizzato da una rilevante interdisciplinarità.L’Osservatorio, nato anche con il supporto diedS.p.A., svolge attività di formazione specialistica, diretta a professionalità diverse e di divulgazione scientifica, attraverso l’organizzazione di conferenze, seminari e convegni nazionali ed internazionali, volti a creare occasioni di confronto tra referenti politici e accademici, le massime autorità istituzionali, vertici imprenditoriali ed esperti di diritto aeronautico. Promuove, infine, l’attività di ricerca su temi di interesse strategico.La, presieduta dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma, si è svolta alla presenza di Diana Agosti Catricalà e ha visto la partecipazione della Prof.ssa Paola Severino e del Prof. Antonio Nuzzo rispettivamente Presidente e Dean della Luiss School of Law; del Prof. Aristide Police, Ordinario di Diritto amministrativo della Luiss, e del Cons. Alfredo Storto, Capo di Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ognuno di loro ha ricordato la figura di Catricalà, evidenziando la poliedricità di interessi e competenze,oltre ai valori personali e alle relazioni che ha saputo coltivare negli anni.A seguire ha avuto luogo unaintitolata "Riflessioni sulle esigenze di un riassetto della legislazione UE per un’aviazione sostenibile", presieduta dal Prof., alla quale sono intervenuti i Professori Attilio Zimatore, Angelo Piazza e il Presidente di Aeroporti di Roma, Avv. Vincenzo Nunziata. Le conclusioni sono state affidate al Presidente Di Palma e al Dott. Gianni Letta, già Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.