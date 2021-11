Manovra in dirittura d'arrivo: ecco le ultime novità

(Teleborsa) -, così come rivista dopo le interlocuzioni dei giorni scorsi, segna cresce da 185 aed introducerispetto al testo originario. Si tratta di", fanno sapere fonti di governo, indicando che ilsarà trasmessoFrattanto, il leader della Legaconferma: "Al Senato sarò primo firmatario di, su cui chiederò l'appoggio del centrodestra e non solo. Penso che dal catino dei 9 miliardi del reddito si possa prendere denaro contro i furbetti. Poi taglio delle tasse, flat tax, molti giovani e donne".L'ultima bozza della Manovra conferma ied anche alcune intese raggiunte in un secondo momento su Opzione donna, Reddito di cittadinanza e bonus edilizi.Per quanto concerne, l'anticipo pensionistico dedicato alle donne, vienedi 58 anni per le lavoratrici dipendenti e 59 per le autonome, anziché i 60 anni previsti dalla prima stesura.Confermato anche ilper accedere al beneficio. La detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Sempre in tema bonus edilizi viene prorogato per tre anni, fino al 2024, l'istituto dlela cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi.Modifiche introdotte anche al, che tengono conto delle indicazioni del Comitato scientifico, in particolare per il requisito dellache ricorre se ilo vi si arriva in 100 minuti con i mezzi pubblici, mentre dalla seconda offerta è congrua da qualsiasi luogo arrivi in territorio italiano.. "La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'Anpr mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, esenti da imposta di bollo", si legge nel testo.(PS) pari a 90 milioni di euro: di cui 27 milioni di euro annui per la dirigenza medica e di 63 milioni per il personale del comparto sanità, a fronte "dell'effettiva presenza in servizio". A, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I progetti possono essere attuati da servizi pubblici, enti di ricerca pubblici e privati, università ed enti del privato sociale.