Retribuzioni donne restano più basse degli uomini. Confermato gap con Mezzogiorno

(Teleborsa) - La crisi pandemica non si è tradotta in una emorragia di posti di lavoro in Italia, grazie ad una serie di misure predisposte dal governo, come il blocco dei licenziamenti e la Cig Covid, ma la situazione appare ben diversa per i precari, che scontano maggiormente le difficoltà dell'economia. Nel frattempo la parità salariale appare ben lontana, con le donne che continuano a percepire stipendi pià bassi degli uomini.E' quanto emerge dall'Osservatorio INPS sui dipendenti del settore privato, dove si analizzano le varie posizioni, compresi i lavori intermittenti ("a chiamata") ed in somministrazione (tramite agenzie lavoro).L'Osservatorio mostra che, fra i lavoratori dipendenti del settore privato, la retribuzione media nel 2020 è stata pari a 20.658 euro con una media di 223 giornate retribuite.Lo stipendio aumenta al crescere dell'età fino alla classe 55–59 ed è costantemente più alto per gli uomini, che percepiscono in media 23.859 euro, contro i 16.285 euro percepiti dalle donne. Ne deriva che le donne in media hanno avuto retribuzioni del 31,2% inferiori a quelle degli uomini anche se il dato risente anche del numero di giornate retribuite, più basso per le donne.A livello territoriale le retribuzioni medie nel 2020 presentano valori più elevati nelle due ripartizioni del Nord: rispettivamente 24.533 euro nel Nord-ovest e 21.942 nel Nord-est, con un forte divario rispetto alle ripartizioni del Mezzogiorno, contrassegnate anche da valori più bassi di numero medio di giornate retribuite nell’anno.Per i lavori "a chiamata" la retribuzione media annua è stata pari a 1.869 euro, ma aumenta all’aumentare dell’età, con la classe 60-64 anni che è arrivata a percepire in media 2.795 euro.Per i lavori in somministrazione la retribuzione media annua è risultata di 9.252 euro , costantemente più alta per gli uomini (10.338 euro) che per le donne (7.691 euro). La classe di età con retribuzione media più alta per le donne è quella dai 30 ai 34 anni con 8.799 euro, mentre per gli uomini è quella dai 40 ai 44 anni con 11.212 euro.L'effetto della pandemia, pur con il blocco dei licenziamenti, si è fatto sentire nel settore privato, soprattutto sui lavoro "a chiamata" ed in somministrazione.Nel 2020, infatti, i lavoratori dipendenti erano circa 15,5 milioni, con una differenza di -2,6% rispetto all'anno precedente. A livello qualitativo, hanno sofferto soprattutto gli apprendisti con una diminuzione pari al 5,1%, e gli operai con una flessione del 3,3%. La pandemia non ha dunque avuto particolari impatti sui dipendenti del settore privato, anche per effetto delle misure predisposte dal governo come il blocco die licenziamenti e la CIG Covid (in aggiunta all'utilizzo generalizzato dello smart working>).La riduzione si è fatta sentire invece sui lavoratori intermittenti, che sono diminuiti del 19% a 542.546 unità, e sui lavori in somministrazione, scesi del 9,9% a 736.032 unità.