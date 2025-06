OCF, consulenti finanziari raggiungo quota 53 mila. Aumentano giovani e donne

(Teleborsa) - Al 31 dicembre 2024 risultano iscritti all'Alborispetto all'anno precedente. Tra questi, 12.202 sono donne (23,1%) e 40.577 uomini (76,9%), con un'età media complessiva sotto la soglia dei 52 anni. È quanto emerge dalla Relazione annuale dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (), presentata oggi alla Camera dei Deputati.Gli- cioè coloro che operano concretamente in banche, società di intermediazione mobiliare e SGR - registrano una crescita del 3,2% rispetto al 2023. Nel corso dell'anno si sono aggiunti 2.755 nuovi professionisti. Nel 2025 l'albo ha superato complessivamente quota 53.000 iscritti.Si contano, inoltre, 741, circa 100 in più rispetto allo scorso anno. Tra questi, il 7,7% è rappresentato da donne. Questa sezione dell'albo, operativa dal 2018, registra i consulenti mediamente più giovani con quasi 44 anni. Risultano iscritte anche 89 società di consulenza finanziaria, in aumento rispetto all'anno precedente.Un dato significativo riguarda l'accesso alla professione: nel 2024 sono state 6.670 leche consente di iscriversi all'albo, con il 42,7% di candidati under 30 e il 33,5% di donne. Hanno superato la prova 2.648 aspiranti, pari a circa il 44% con un tasso di successo del 49% tra i laureati e del 34,5% tra i diplomati. Tra i giovani under 30 che hanno superato l'esame, oltre l'80% (80,7%) ha scelto di iscriversi all'Albo come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e di questi più della metà (50,7%) ha già sottoscritto un mandato, evidenziando un ricambio generazionale reale e concretoLaè ancora in aumento: le donne rappresentano il 29,6% dei nuovi iscritti, un dato superiore rispetto al 23,1% sul totale generale. Inoltre, costituiscono il 31,1% dei nuovi iscritti in attività.Nel corso del 2024, l'OCF ha intensificato l'attività di vigilanza. Sono stati aperti 554, originati per il 50% da segnalazioni degli intermediari vigilati e per circa un terzo da iniziative dei clienti: un segnale della crescente collaborazione tra attori del sistema e dell'attenzione alla tutela del risparmiatore.Il Comitato di Vigilanza ha adottato 21(ex art. 7-septies del TUF) e un totale di 124 provvedimenti sanzionatori: 22 radiazioni, 53 sospensioni dall'albo per periodi da un minimo di uno a un massimo di quattro mesi, 36 sanzioni pecuniarie, 13 richiami scritti. Inoltre, con riferimento alla vigilanza preventiva sono stati aperti 18 procedimenti sulla base dell'analisi del set di dati ricevuti dai soggetti abilitati.Infine, sono stati selezionati 125 soggetti per, a conferma di un sistema di vigilanza sempre più preventivo e orientato al rischio."Il settore mostra un ricambio generazionale tangibile e un rafforzamento della vigilanza, fondamentale per garantire la tutela degli investitori - commentadell'OCF - L'ingresso di giovani e donne valorizza la professione, mentre il controllo rigoroso è alla base di un rapporto di fiducia duraturo tra consulenti e risparmiatori".