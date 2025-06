Inps, contributi in busta paga per chi posticipa pensione

(Teleborsa) -i requisiti per la pensione anticipata flessibile (la cosiddetta Quota 103) o quelli per la pensione anticipata (almeno 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini, un anno in meno per le donne) se decidono di restare al lavoro possono chiedere al proprio datore di lavoro di avere in busta paga i contributi previdenziali a proprio carico.Questi contributi non sono imponibili a fini fiscali. Lo spiega l'Inps con una circolare con la quale illustra le norme in materia della legge di Bilancio per il 2025.Resta fermo, invece,