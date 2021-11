Veicoli commerciali, UNRAE: "A ottobre pesante calo: -19,1 % sul 2020 e -12% sul 2019"

(Teleborsa) - Forte battuta d'arresto a ottobre per ilIl mese scorso sono stati immatricolati 15.130 veicoli, pari a un calo del 19,1% sul 2020 e una riduzione del 12% anche rispetto a ottobre 2019. Dati che annullano la breve ripresa registrata a settembre. Questo il quadro che emerge dalle ultimeNei primi dieci mesi dell'anno il numero complessivo delle immatricolazioni – rileva l'Unrae – ammonta a 152.380 unita`, sostanzialmente in linea (+0,2%) con le 152.102 unita` dello stesso periodo 2019."La maggiore responsabilita` del pesante calo di ottobre – spiega– e` da attribuire alla perdurante carenza di componenti elettronici che si ripercuote su tutto il settore automotive e, nello specifico, ha fortemente ridotto la disponibilita` di veicoli commerciali da immatricolare. Ma se in queste circostanze critiche c'era da attendersi un segnale di attenzione da parte del Governo, dobbiamo purtroppo constatare che nel disegno di Legge di Bilancio mancano misure concrete di sostegno al comparto. Pur apprezzando gli interventi fiscali previsti per le imprese, quali il credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali e le agevolazioni della Nuova Sabatini – aggiunge Crisci – e` necessario ribadire che la manovra economica in discussione al Parlamento, e` l'occasione giusta per formalizzare in termini di legge una strategia di medio periodo. Per rinnovare il parco circolante secondo l'Unrae sono necessari incentivi triennali progressivi in base alla motorizzazione e, per i veicoli a combustione tradizionale, sostegni solo a fronte di rottamazione".Al 30 giugno 2021 il parco circolante contava 4.075.000 veicoli commerciali, con un'eta` media superiore a 12 anni e con il 44,4% di veicoli molto anziani rispondenti alle Direttive di emissione ante Euro 4. Ai ritmi attuali – sottolinea l'Unrae – ci vorranno 22 anni per sostituirlo completamente.L'(confrontata sempre con il 2019 per il poco significativo paragone con il 2020 e con dati ancora suscettibili di leggeri aggiustamenti nei prossimi due mesi, a causa dei ritardi di immatricolazione), evidenzia come unici canali in crescita i privati (al 22,4% di quota) e le societa` (al 43,8% di share). Un leggerissimo calo interessa ilche comunque sorpassa i privati con il 22,7% di rappresentativita`. In flessione a doppia cifra(al 5,7%) e(stabile al 5,5%).Dal lato delleilperde 1/3 dei volumi fermandosi al 3,3% di quota e un calo anche maggiore stabilizza ilal 2,2% di share. Una lieve flessione coinvolge il diesel, all'84,8% del mercato e ilsi conferma al 2,7% del totale. In forte accelerazione i veicoli ibridi al 5,7% di quota dallo 0,2% di un anno fa, mentre gli elettrici salgono all'1,3% del totale. Ladei veicoli con ptt fino a 3,5t, calcolata con il nuovo ciclo WLTP, in gennaio-settembre si colloca a 196,3 g/Km.