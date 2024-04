Ford ritarderà la produzione dei nuovi veicoli elettrici a tre file in Nord America

Ford Motor

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'automotive, ha dichiarato che, continuando allo stesso tempo a costruire un sistema industriale avanzato per produrre i suoi veicoli elettrici di prossima generazione, compresa la costruzione greenfield e la conversione degli impianti di assemblaggio esistenti.In particolare, ha reso noto che proseguono i preparativi per il lancio sul mercato dei nuovissimipresso il complesso di assemblaggio di Oakville, in Ontario, che la società ha dichiarato sarà. Il tempo aggiuntivo consentirà al mercato consumer dei veicoli elettrici tre file di svilupparsi ulteriormente e consentirà a Ford di sfruttare la tecnologia emergente delle batterie, con l'obiettivo di offrire ai clienti una maggiore durata e un migliore valore.Inoltre, Ford prevede di iniziare le consegne ai clienti del nuovonele di aumentare gradualmente la produzione per garantire la qualità."Come marchio di veicoli elettrici n. 2 negli Stati Uniti negli ultimi due anni, ci impegniamo a espandere un business redditizio di veicoli elettrici,e portando sul mercato i giusti veicoli a gas, ibridi e completamente elettrici al momento giusto - ha affermato il- I nostri veicoli elettrici di prossima generazione rivoluzionari saranno nuovi da zero e completamente abilitati per il software, con esperienze digitali in costante miglioramento e una moltitudine di potenziali servizi".