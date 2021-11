Eurotech, ricavi e margini in calo nei primi 9 mesi del 2021

Eurotech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), ha registratopari a 43,95 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in calo del 12,5% rispetto ai 52,57 milioni di euro al 30 settembre 2020. L'consolidato è stato negativo per 3,1 milioni (+4,9 milioni di euro al 30 settembre 2020), mentre ildi gruppo è stato negativo per 6,9 milioni (+0,7 milioni di euro al 30 settembre 2020).Nonostante i dati negativi al 30 settembre 2021, la società ha registratonel terzo trimestre, con una crescita del fatturato del 5,1% rispetto al corrispondente trimestre del 2020 (a cambi storici) e del 24,4% rispetto al secondo trimestre di quest'anno. Nel terzo trimestre l’EBITDA è stato di sostanziale breakeven. Il gruppo presenta al 30 settembre 2021 unaper 4,8 milioni di euro, rispetto ad un importo di 8,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020.Eurotech comunica che ilè, ad oggi, superiore del 50% rispetto a quello di inizio 2021 per l'anno in corso, in ulteriore crescita rispetto al +30% registrato a fine giugno. "Il portafoglio ordini a fine settembre sarebbe sufficiente per sostenere una crescita YoY nel 2021 del 7%, a parità di cambi, ma ilpotrebbe implicare un allungamento dei tempi di conversione dell'ordinato in fatturato", viene sottolineato.