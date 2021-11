Coronavirus in Italia, oltre 7600 nuovi casi. Bolzano e Friuli vedono giallo

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultimea fronte di poco più di un numero record di tamponi, 684 mila tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività. SonoQuesti i numeri del bollettino di oggi, martedì 16 novembre. diffuso come ogni giorno dal Ministero della Salute per aggiornare laIn aumento i ricoveri (+162) e le terapie intensive (+6).La vaccinazione anti-Covid in Italia ha evitato dall'avvio della campagna fino a fine giugno circapermettendo la ripresa di circa laregistrati prima della pandemia. Lo indica lo studio dellafirmato dal presidente dell'Isse dal direttore della prevenzione del Ministero della Salute Rezza sul sito preprint MedRxiv.Sì, lepossiamo farle tra tutti vaccinati ma limitiamo baci e abbracci", diceconsigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo ad una domanda sul prossimo Natala a Tagadà su La7.hanno i valori più vicini a quelli che fanno scattare l'ingresso in zona gialla. Primo responsabile è il flusso di persone dai Paesi dell'Est. Lo indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Picone', del Cnr."Seppure per la provincia autonoma di Bolzano la curva delle occupazioni nei reparti ordinari mostra unil valore misurato ilosserva - sale al 15%, mentre la curva delle terapie intensive mostra un trend di forte crescita lineare ed è al. Più lontane da questi valori le