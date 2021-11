ITA Airways entra nell'alleanza SkyTeam Cargo

Air France-KLM

(Teleborsa) -, l'alleanza cargo globale che comprende fra gli altri, Aeroflot e, la compagnia di bandiera italiana nata dalle ceneri di Alitalia, che era uno dei partner dell'alleanza in questione.Entrando a far parte dell- si sottolinea - ITA Airwaysmultilaterali tra l'Italia e il resto del mondo, attraverso il portafoglio di prodotti leader del settore di SkyTeam Cargo."L'Italia è un importante mercato Cargo globale e diamo un caloroso benvenuto ad ITA Airways nella SkyTeam Cargo Alliance, che fornisce spedizioni sicure, efficienti e tempestive di prodotti di alta moda, design e beni di consumo verso centinaia di destinazioni in tutta la nostra rete globale", ha dichiarato, Vice Presidente di SkyTeam Cargo.Entrare a far parte di SkyTeam Cargo è un passo fondamentale per noi,ha commentato Chief Commercial Officer di ITA,poiché riconosciamo l'unicità della proposta di valore dell'Alleanza e adottiamo gli standard di qualità del suo ampio portafoglio di prodotti".