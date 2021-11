Evergrande vende 18% di HengTen per circa 270 milioni dollari

(Teleborsa) - Evergrande vende la sua quota del 18% detenuta in. Una operazione che permette al gruppo immobiliare di Shenzhen, oberato da un debito monstre, diraccogliere capitali per 273 milioni di dollari.Inoltre, secondo la stampa locale,per aiutare il gruppo, dando in garanzia due abitazioni di lusso a Hong Kong.La vendita del pacchetto azionario di HengTen, secondo il documento depositato alla Borsa di Hong Kong, prevede che il 20% dei 273 milioni di dollari, sia dovuto entro 5 giorni lavorativi ed il resto sia versato in due mesi.Il prezzo pattuito include uno sconto di circa il 24% rispetto alla chiusura di mercoledì di HengTen, pari 1,69 dollari di Hk per azione.