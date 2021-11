algoWatt, sottoscritto closing per cessione Purify

algoWatt

(Teleborsa) -, GreenTech Company, ha sottoscritto in data odierna il closing per la cessione ad ATP Project and Constructions delle quote rappresentative del 78,33% del capitale sociale di Purify, titolare di impianti di depurazione di rifiuti fluidi industriali e bonifica di acque di falda localizzati nel Comune di Narni (TR), comprese tra le dismissioni del Piano di Risanamento ex art. 67 L.F. di algoWatt.Ildella società, di cui ATP Projects and Constructions era già titolare del restante 21,67% del capitale sociale, è stato convenuto in 4,7 milioni di euro ed ilalgoWatt è stata assistita da Molino Facchinelli Zerbini & Partners, advisor indipendente specializzato nel business delle energie rinnovabili, che ha gestito la procedura selettiva delle offerte di acquisto, mentre ATP Project and Constructions è stata assistita da Grimaldi Studio Legale, quale advisor legale, con un team coordinato dal Partner, avv. Annalisa Pescatori.