Prysmian, progetto da 68 milioni per cavo sottomarino Isola d'Elba-terraferma

Prysmian Group

Terna

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha ricevuto laper un progetto del valore di circa 68 milioni di euro per il nuovo(Piombino). Il progetto è stato assegnato da Terna Rete Italia S.p.A., controllata al 100% da. Il nuovo cavo, assicurando un flusso di approvvigionamento più sicuro soprattutto durante l'intensa stagione turistica dei mesi estivi."Questa assegnazione consolida la nostra leadership nel settore dei cavi sottomarini in Europa e il nostro solido rapporto con Terna - ha sottolineato Hakan Ozmen, SVP Projects Business di Prysmian Group - Siamo orgogliosi di essere partner di Terna perché è un'azienda che investe nello sviluppo e nell'ammodernamento della rete elettrica italiana al fine di renderla più sostenibile e più smart". Il progetto annunciato oggi rappresenta, dopo Capri–Torre Annunziata e Capri–Sorrento.Il progetto, spiega una nota, prevede opere marine e civili per la progettazione, fornitura, installazione e collaudo di un cavo tripolare ad alta tensione in corrente alternata (HVAC) da 132 kV con isolamento in XLPE e armatura singola tra le stazioni situate sull'isola d'Elba e a Piombino, lungo una tratta sottomarina di 34 km e una terrestre di 3 km. I cavi sottomarini saranno prodotti nello stabilimento di Arco Felice (Napoli), mentre i cavi terrestri saranno realizzati nello stabilimento di Pignataro. La posa dei cavi verrà svolta dalla nave "Leonardo da Vinci" di Prysmian, con