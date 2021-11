Amazon, ipotesi di accordo con i sindacati: salta lo sciopero dei corrieri per il Black Friday

Amazon

(Teleborsa) - Non ci sarà la protesta dei corrieri diper il, il 26 novembre. Il dietrofront si deve alla firma dell’ipotesi di accordo tra le imprese associate adche effettuano le consegne per conto di Amazon Italia Transport e Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti che contiene una serie di elementi migliorativi delle condizioni di lavoro e della parte economica della contrattazione di secondo livello. Il passo successivo è ora quello del giudizio delle assemblee dei lavoratori che scioglieranno la riserva entro metà dicembre, ma nel frattempo i corrieri hanno deciso di revocare lo sciopero.Per Filt, Fit e Uiltrasporti a qualificare l'accordo c’è il percorso per la verifica didi lavoro. Su questo è stato concordato che l’orario per i driver passerà da 44 a. Nel caso di cambio appalto o contratto di trasporto, inoltre, l'accordo prevede che i driver manterranno la continuità occupazionale e quindi diritti, tutele e aspetti economici. La condivisione del rispetto della normativa sulla privacy, secondo i sindacati, farà sì che "non ci potranno essere implicazioni disciplinari per i lavoratori attraverso il ricorso agli strumenti di lavoro ed ai dati".Per lapiù strettamenteviene infine introdotto undi risultato di 1.100 euro all’anno e aumentata l’di