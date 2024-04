Exprivia rinnova accordo integrativo con sindacati

Exprivia

(Teleborsa) -, ha rinnovato l'accordo per il contratto integrativo di secondo livello tra Exprivia S.p.A., società del gruppo Exprivia, e le rappresentanze sindacali. Il contratto collettivo siglato nel mese di marzo entra in vigore da Maggio 2024 eL’intesa, spiega una nota, raggiunta tra azienda e sindacati è stata avallata dai lavoratori interessati attraverso un referendum che ha espresso una maggioranza dell’87,3% a favore dei contenuti dell’accordo.Il contratto integrativo ha validità triennale con scadenza prevista il 31 dicembre 2026 e prevede: un Premio di Risultato, subordinato al raggiungimento di determinati indicatori di redditività aziendale, per un importo pro-capite fino ad 1.150 euro per il 2024 – cifra incrementabile negli anni e convertibile, a scelta del lavoratore, in servizi di welfare; miglioramento dei trattamenti di trasferta vigenti; incremento del valore del buono pasto giornaliero; istituzione della banca ore solidale a favore dei dipendenti che abbiano esigenze di assistenza di figli minori, o che si trovino in situazioni di necessità che fanno capo a sé stessi o a familiari di primo grado. La tutela viene estesa anche alle lavoratrici donne vittime di violenza di genere.Restano confermate altresì le flessibilità orarie, l’ampio programma di Smart Working e le politiche di Welfare.Inoltre, con l’approvazione del Bilancio 2023 avvenuta nello scorso mese di marzo, grazie agli ottimi risultati conseguiti dalla società, si è raggiunta la condizione di payout del Premio di Risultato 2023 che comporterà il riconoscimento in favore di tutti i dipendenti di un premio superiore a 1.000 euro.