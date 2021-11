Moody’s conferma il rating di Italgas a "Baa2" con outlook stabile

Italgas

(Teleborsa) - Moody’s Investors Service ha confermato ila lungo termine dia Baa2, constabile. Il giudizio si basa sul lungo track record di efficienza operativa e su una solida posizione finanziaria, nonché sul basso profilo di rischio associato all'attività di distribuzione del gas, si legge in una nota.L'agenzia di rating sottolinea la costante attenzione della società all', raggiungibile grazie all'innovazione tecnologica e alle iniziative di digitalizzazione, la capacità di esecuzione degli investimenti programmati e il mantenimento di un, grazie ai quali Italgas è in grado di supportare la propria redditività e una robusta capacità di generazione di cassa.Inoltre, Moody’s evidenzia il risultato conseguito da Italgas con la nomina quale preferred bidder per la, la società greca cui fa capo il 100% della distribuzione del gas del Paese.