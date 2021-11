Terna si illumina di rosso la sede di Roma per dire no alla violenza sulle donne

Terna

(Teleborsa) -torna adi palazzi della propriain occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Fasci luminosi avvolgeranno l'headquarter del gestore della rete e sulla facciata a vetri la scritta "Terna per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne".Un impatto visivo importante con cui la società guidata da Stefano Donnarumma intende. Terna, infatti, monitora costantemente i principali indicatori gestionali impiegati per analizzare la parità di trattamento fra uomini e donne, che confermano l’assenza di svantaggi per le donne o disparità significative all'interno dell'azienda.A conferma del grande, a gennaio 2021, la società è stata confermata, per il terzo anno consecutivo, nel Bloomberg Gender Equality Index, l’indice internazionale – con 380 società in 44 Paesi, operanti in 11 diversi settori di mercato – che misura le performance aziendali sui temi della parità di genere e in relazione alla qualità e trasparenza nella loro rendicontazione pubblica.