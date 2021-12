Eventi e scadenze del 2 dicembre 2021

Antares Vision

(Teleborsa) -Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento12ª conferenza ministeriale (MC12) - La 12a conferenza ministeriale (MC12) si svolge a Ginevra. I ministri di tutto il mondo avranno l'opportunità di rivedere il funzionamento del sistema commerciale multilaterale, di rilasciare dichiarazioni preparate e di intervenire sui futuri lavori dell'OMCMid & Small in Milan 2021 - L'Investor Conference "Mid & Small in Milan" è organizzato da Virgilio IR per gli investitori e dedicato alle piccole e medie imprese quotate a Piazza Affari. Partecipano 45 aziende per una capitalizzazione record di circa 30 miliardi di euro, 156 investitori accreditati (70% in presenza), in rappresentanza di 97 case di investimento, di cui 60% estere provenienti da 11 nazioni e 756 incontri organizzati, con una media di circa 17 incontri per societàBanca d'Italia - Ita-coin; €-coinBCE - Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a FrancoforteFintech Future 2021 - L'evento, organizzato da AssoFintech, ha come focus la profilazione ESG (Environmental, Social and Governance) per PMI e Startup. Verrà fatto il punto sull'evoluzione del settore a livello normativo e regolamentare, con la partecipazione di rappresentanti delle autorità di vigilanza e delle istituzioni. Ci saranno approfondimenti e workshop sui temi di open banking e open finance, obiettivi ESF e tokenizzazione degli assetOPEC - 23° Vertice OPEC Plus in videoconferenzaOPEC - 35° Comitato di controllo ministeriale congiunto in videoconferenzaRome Investment Forum 2021 - Evento organizzato da: Banche Assicurazioni Finanza (FeBAF). Partecipano Antonio Patuelli, Presidente Abi e Giovanni Sabatini, Direttore Generale AbiVertice internazionale - Meeting dei leader europei, dell'America latina e dei Caraibi, via videoconferenzaConsiglio dell'UE - Consiglio Trasporti, telecomunicazioni e energia10.00 - INPS - Decontribuzione e politiche per l’assunzione delle lavoratrici - L'evento, organizzato dall'INPS - Direzione centrale Studi e Ricerche Workshop Istituzionale, si svolge a Roma presso il Palazzo Wedekind a piazza Colonna11.30 - PRIMA DELLA PRIMA Il rito dell’inaugurazione della Scala nell’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo - Preview stampa di Intesa Sanpaolo della mostra "PRIMA DELLA PRIMA Il rito dell'inaugurazione della Scala nell'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo". Intervengono Giovanni Bazoli Presidente Emerito Intesa Sanpaolo e Aldo Grasso Curatore della mostra11.30 - Trenitalia - Presentazione Orario invernale 2021-2022 - La presentazione dell'orario invernale 2021-2022 di Trenitalia si svolgerà alla Stazione Centrale di Milano nella Galleria Centrale. Interverranno Michele Pompeo Meta, Presidente Trenitalia e Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale TrenitaliaTesoro - Regolamento medio-lungo- Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference- Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference- Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference- Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference- Risultati di periodo- Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference- Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference- Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference- Appuntamento: Webcast e conference call per la presentazione del Business Plan 2022-2024- Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference- Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference- Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference- Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference- Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference- Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference- Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference- Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference- Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference- Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference- Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference- Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference- Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference- Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference- Appuntamento: Mid & Small in Milan Conference