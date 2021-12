World Inequality Report, il "virus" della disuguaglianza

(Teleborsa) - Il 10% più ricco della popolazione mondiale conta attualmente per il 52% del reddito globale, mentre la metà più povera della popolazione ne guadagna l'8%. In media, un individuo delpiù ricco della distribuzione globale del reddito guadagnamentre un individuo della metà più povera della distribuzione globale del reddito guadagnQuesta la fotografia scattata daldiffuso lo scorso 7 dicembre che fa il punto sugli sforzi della ricerca internazionale perle disuguaglianze globali.Venendo con particolare dettaglio al nostro Paese, il reddito nazionale medio di un individuo adulto è di(valore a parità di potere di acquisto) (o 27.340 euro), che è al di sotto di alcuni paesi dell'Europa occidentale comprese Francia e Germania ( 36.300 euro PPP e 39.900, rispettivamente) ma simili alla media del reddito in SpagnaIl report segnala anche che lea sono leggermente più alte che in altri paesi dell'Europa occidentale. La quota di reddito da lavoro femminile nel paese è uguale al 36%, che è vicino ai valori del Nord America (38%). La buona notizia p che si osserva una "recente significativa diminuzione delle disuguaglianze di genere nel paese, con la quota di reddito da lavoro femminile che guadagna sei punti negliIl report rileva anche che negli ì ultimi 40 anni, isono diventati significativamente più ricchi, di contro i loro governi sono diventati significativamente più poveri.