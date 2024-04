Luiss leader negli Studi Politici e Internazionali: è tra le prime 20 Università al mondo

(Teleborsa) - Lasi conferma nella Top 20 mondiale e prima a livello nazionale per gli Studi Politici e Internazionali, fa il suo ingresso nelle migliorie, in Italia, è sempre sul podio in tutte le discipline dell'Area Scienze Sociali e Management in cui è presente. Sono questi alcuni dei principali traguardi raggiunti dalla Luiss nell'ultimaLa classifica compilata dagli analisti della formazione universitaria mondiale,– che considera le performance di oltre 1500 Università in 96 Paesi e territori, in 55 discipline accademiche e 5 macroaree di studio – vede, inoltre, l'Ateneo intitolato a Guido Carli mantenere stabile il proprio posizionamento ai vertici mondiali nelle discipline. Crescita significativa per, che entra nella Top 100 globale."I risultati del QS World University Ranking by Subjects 2024 testimoniano che il nostro Ateneo è riconosciuto come un punto di riferimento dell'alta formazione internazionale. Attraverso un approccio formativo innovativo che anticipa i cambiamenti del mercato del lavoro, un corpo docente prestigioso, una comunità studentesca proveniente da oltre 100 Paesi, e consolidate collaborazioni con imprese, istituzioni pubbliche e private ed università internazionali, la Luiss continua nella missione di preparare leader per il futuro", ha dichiarato il"Viviamo in un'epoca di grandi mutamenti: il settore dell'Higher Education – ha aggiunto il– è chiamato ad affrontare le sfide del presente guardando agli scenari futuri, focalizzando energie e risorse sugli sviluppi tecnologici, l'Intelligenza Artificiale, l'internazionalizzazione, la sostenibilità e il rapporto tra ricerca e industria. Questi risultati confermano il percorso di crescita della nostra Università".