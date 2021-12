Vivendi acquista quota di Amber Capital in Lagardere e prepara OPA

Vivendi

Lagardère

(Teleborsa) -, società francese attiva nel campo dei media e delle comunicazioni, ha annunciatonei prossimi giorni delle azioni didetenute da Amber Capital, a seguito degli accordi comunicati il 15 settembre 2021. Le 24.685.108 azioni interessate, rappresentanti il, saranno acquistate al prezzo di 24,10 euro per azione. Al completamento dell'operazione, Vivendidel capitale di Lagardère, gruppo attivo nel campo dei media e del commercio retail.Le autorizzazioni per acquisire il controllo di Lagardère saranno richieste da Vivendi alla Commissione Europea e alle altre autorità competenti in materia di concorrenza nel corso del 2022. In conseguenza del perfezionamento di tale acquisizione, Vivendi presenterà presso l'Autorità di mercato francese (Autorité des marchés financiers) un'Lagardère non ancora possedute. La presentazione dell'OPA è prevista entro febbraio 2022.L'accordo è destinato apoiché Vivendi, che già possiede il gruppo TV Canal+ e il canale di notizie CNEWS, acquisirà il controllo della rivista di punta di Lagardere Paris Match, del settimanale Journal du Dimanche e della stazione radio Europe 1.