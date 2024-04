Vivendi, accordo con CTS Eventim per cedere attività ticket e festival

Vivendi

(Teleborsa) -ha siglato un accordo con CTS Eventim per la cessione delle sue attività nel settore dei festival e della biglietteria internazionale. La transazione, spiega una nota, dovrebbe essere completata nei prossimi mesi."Noi di Vivendi siamo convinti che CTS Eventim sarà l'azienda giusta per portare le nostre attività di biglietteria e di festival a nuovi livelli, sostenendo See Tickets a rimanere un'azienda all'avanguardia nei servizi e nella tecnologia", ha detto Hala Bavie're, CEO di Vivendi Village.Klaus-Peter Schulenberg, CEO di CTS eventim, ha spiegato che "l'acquisizione sostiene la nostra strategia di internazionalizzazione e porterà benefici anche agli artisti e ai loro manager".