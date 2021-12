MIT SIM ammessa su Euronext Growth Milan. Debutto il 14 dicembre

(Teleborsa) -- che opera assumendo il ruolo di Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (già AIM Italia) e svolgendo il servizio di Collocamento per supportare le PMI che intendono aprire il proprio capitale al mercato borsistico, comunica che in data odierna Borsa Italiana - all’esito della richiesta presentata da MIT in data 29 novembre 2021 - ha disposto il passaggio da Euronext Growth Milan - segmento Professionale (già AIM Italia segmento Professionale), dedicato agli investitori istituzionali e professionali, al mercato Euronext Growth Milan aperto agli investitori al dettaglio .delle azioni ordinarie di MIT sul mercato Euronext Growth Milan è previsto per martedì 14 dicembre 2021.La aocietà presenterà tempestivamente la domanda di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan dei Warrant in prossimità della Prima Data di Emissione, ricorrendone i presupposti, in modo tale che possano iniziare a negoziare nel minor tempo possibile compatibilmente con i tempi tecnici necessari all’ammissione da parte di Borsa Italiana. Inoltre, i Warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione.Nell’ambito della procedura di passaggio al mercato Euronext Groth Milan aperto agli investitori al dettaglio, MIT è stata affiancata da EnVent Capital Markets nel ruolo di Euronext Growth Advisor, BDO è la Società di Revisione, mentre Advant Nctm è advisor legale. Banca Finnat è lo Specialist.