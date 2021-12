Eli Lilly aumenta la guidance grazie a una solida pipeline di farmaci

Eli Lilly

(Teleborsa) - L'azienda farmaceutica statunitensehaper il 2021 e fornito una previsione ottimistica per il 2022, in occasione di un incontro con la comunità finanziaria. "I successi di Lilly negli ultimi anni sono impressionanti, ma è dove stiamo andando che ci entusiasma di più", ha affermato il CEO David Ricks, parlando di unae di unaper il futuro. Eli Lilly prevede ora che le entrate del 2021 saranno comprese tra 28 e 28,3 miliardi di dollari e che l'utile per azione sarà compreso tra 6,18 e 6,23 dollari su base reported e tra 8,15 e 8,20 dollari su base non GAAP.L'azienda è. In particolare, negli ultimi otto anni, Eli Lilly ha prodotto 16 nuovi farmaci e prevede di lanciare altri cinque farmaci nei prossimi due anni, se approvati, inclusi tirzepatide, donanemab, pirtobrutinib, lebrikizumab e mirikizumab.L'azienda farmaceutica prevede che lesaranno comprese tra 27,8 miliardi e 28,3 miliardi di dollari, con prodotti chiave per la crescita che guideranno i due terzi delle entrate principali del business, escluse le terapie COVID-19. Inoltre, prevede che ilsia di circa il 30% su base reported e di circa il 32% su base non GAAP e si aspetta che l'sia compreso tra 8,00 e 8,15 dollari su base reported e tra 8,50 e 8,65 dollari su base base non GAAP.