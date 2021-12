Aeroporto Fiumicino, inaugurata nuova aera duty free area Schengen tecnologica e sostenibile

(Teleborsa) - A, uno spazio suggestivo, grazie ai 13 chandelier dorati di 12 metri, edi superficie, che ne fanno lo spazio commerciale più grande in Europa e nel mondo.Realizzato, il nuovo duty free è situato all'interno del rinnovatoe dotato di, per migliorare l'esperienza di acquisto.Nell’area dedicata all’enogastronomia si svolgeranno degustazioni dicon un'attenzione particolare alla sostenibilità e all'ambiente.L'Ad di Lagardere Travel Retail Italia,, ha parlato di uno "spazio fantastico" che segnala "quanto Lagardere creda nello sviluppo del travel retail"."Con l'apertura del più grande 'Aelia Duty Free' del mondo presso l'aeroporto di Fiumicino - ha detto l'Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma,- è un giorno importante ed abbiamo raggiunto un significativo riconoscimento delle potenzialità dello scalo, dando un incoraggiante segnale di ripresa, resilienza e rilancio, che per la sua direzione e per gli elementi di innovazione, fanno di Fiumicino un aeroporto sempre più sostenibile e a prova di futuro"."Siamo ottimisti. - ha assicurato Troncone - Questo nuovo store, che rientra nell'attuale piano di ristrutturazione e di ampliamento di cui Fiumicino si sta dotando, è la porta d'accesso alla nuova ampia area Nazionali/Schengen la cui apertura è prevista per la prossima primavera. Il suo contributo sarà quello di offrire ai passeggeri la migliore esperienza: un'esperienza che anche nel settore retail sarà sempre più orientata all'innovazione, alla personalizzazione e al coinvolgimento".