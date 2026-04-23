Air Transat annuncia ripresa voli diretti da Roma Fiumicino per Toronto e Montréal

Programmati 14 voli diretti a settimana dal 17 aprile al 24 ottobre su Toronto e Montréal e voli in connessione per Lima e Cancùn

(Teleborsa) - Air Transat, rappresentata in Italia da REPHOUSE GSA, ha annunciato la ripresa dei voli diretti dall’aeroporto di Roma Fiumicino verso il Canada, in particolare per le destinazioni di Toronto e Montréal, a partire dal mese di aprile e fino ad ottobre 2026.



Il network della compagnia prevede fino a 14 Voli Diretti per le due destinazioni: Toronto, metropoli cosmopolita affacciata sul Lago Ontario e porta d'accesso alle iconiche Cascate del Niagara, e Montréal nel cuore dell’Est canadese. Più in dettaglio, a partire dal 17 aprile, Air Transat offre voli diretti su Toronto con le seguenti modalità: dal 17 aprile al 24 ottobre tre voli a settimana, dal 18 giugno 6 voli a settimana, e dal 23 luglio voli giornalieri. Per quanto concerne i voli diretti su Montréal sono previsti: d al 18 aprile al 24 ottobre 2026 cinque voli a settimana e dal 19 giugno voli giornalieri.



Per la stagione estiva 2026, Air Transat opererà anche voli in connessione, via Toronto e Montréal, verso Lima (Perù), tre volte a settimana, e giornalieri verso Cancún (Messico), con stopover a Toronto a carico del passeggero. Tutti i voli saranno operativi da maggio 2026.



"Da 39 anni colleghiamo Roma al Canada, consolidando il pluripremiato aeroporto di Fiumicino come hub strategico – afferma Tiziana Della Serra, Managing Director di Rephouse e Country Manager di Air Transat in Italia – Un legame con Aeroporti di Roma lungo quasi quattro decenni che, per la stagione estiva 2026, si rinnova e si rafforza con una programmazione di rilievo: voli diretti dall'Italia verso Toronto e Montréal, le città più iconiche del Canada orientale, per un prodotto che si distingue per l'eccellente rapporto qualità-prezzo".



"L’operativo di Air Transat su Roma riveste un ruolo di assoluto rilievo per i flussi da e verso il Canada con i collegamenti giornalieri per Toronto e Montréal che rispondono efficacemente alla forte domanda tra la Capitale e le principali destinazioni canadesi", ha dichiarato Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma.



I voli sono operati con aeromobili A330-300 o A330-200, che offrono ai passeggeri il massimo comfort durante il viaggio transatlantico, grazie alle due classi di servizio: Economy Class e Club Class. Sui Voli Diretti dall’Italia al Canada e sui Voli in Connessione dall’Italia (con unico biglietto Air Transat) verso altre destinazioni operati da Air Transat il bagaglio a mano è sempre incluso. Sui Voli Diretti ed intercontinentali dall’Italia al Canada i pasti sono sempre inclusi in Economy Class in tutti i livelli di tariffe: Budget, Standard e Flex.

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