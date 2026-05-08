Quantas si rafforza sulla rotta fra Roma Fiumicino e Perth

Stagione estiva estesa al 24 ottobre 2026

(Teleborsa) - La compagnia aerea australiana Qantas si rafforza sulla rotta Roma Fiumicino-Perth, grazie ad un aumento del numero di collegamenti e all'estensione della Stagione estiva sino al 24 ottobre 2026.



Qantas ha annunciato infatti l’incremento delle frequenze dei voli non-stop tra Roma Fiumicino e Perth, a conferma delle solide performance della rotta e della crescente domanda di traffico tra i due Paesi. La capacità del vettore sulla rotta Perth–Roma sarà ulteriormente incrementata con l’estensione del volo giornaliero a partire dalla fine di giugno fino al termine della stagione estiva. La capacità complessiva su Roma del vettore australiano risulterà così triplicata rispetto alla scorsa summer.



Questa decisione si inserisce in una più ampia strategia del Gruppo Qantas volta a rispondere alla sostenuta domanda di viaggi verso l’Europa e, al contempo, a mitigare l’impatto del contesto geopolitico internazionale.



Il rafforzamento dell’operativo su Roma consolida ulteriormente il ruolo strategico dello scalo di Roma Fiumicino come hub di riferimento per i collegamenti intercontinentali e porta privilegiata tra Europa e Australia.

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