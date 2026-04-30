Alaska Airlines: collegamento diretto Seattle-Roma Fiumicino, su aerei a tema West Coast

(Teleborsa) - Alaska Airlines inaugura il primo volo diretto Seattle-Roma, stabilendo per la prima volta un collegamento senza scali tra il proprio hub principale negli Stati Uniti e l'Europa, attraverso l'aeroporto di Fiumicino. La nuova rotta prevede una, potenziando l'offerta dei collegamenti tra il Nord America e lo scalo della capitale italiana.Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, ha commentato: "Oggi ho una giornata importantissima per l'aeroporto di Roma Fiumicino, ma direi anche per il nostro Paese e per l'Europa. È la prima volta che una compagnia importante dell'America come Alaska Airlines collega con volo diretto dal loro hub di Seattle l'Europa. E come prima destinazione in Europa hanno scelto l'aeroporto della capitale italiana Roma Fiumicino. Avremo un volo giornaliero da oggi per tutta l'estate per un nuovo hub del Nord America. Ampliamo il numero di grandi aeroporti che in quel continente sono collegati direttamente a Fiumicino.. Il collegamento con Seattle permette un migliore accesso rispetto alla situazione precedente verso tutta la regione pacifica degli Stati Uniti del Nord America e anche le Hawaii e i collegamenti asiatici di Alaska Airlines. Quindi questo volo è molto importante per l'economia, per la cultura, per i collegamenti tra le due società e per sviluppare ancora di più l'hub strategico di Roma Fiumicino".La compagnia americana promette un'esperienza da "West Coast" fin dal decollo, come ha spiegato Eric Edge, Vice President Brand & Marketing di Alaska Airlines: "Siamo entusiasti di essere qui a Roma per il primo volo in assoluto di Alaska Airlines verso l'Europa.e che ancora non era collegata direttamente con Seattle. Siamo la prima compagnia che collega Seattle con Roma e ne siamo davvero entusiasti. Un'alta percentuale dei nostri ospiti sono membri del nostro programma fedeltà e sono entusiasti di poter volare a Roma questa estate. Per questo ha molto senso che il nostro primo collegamento europeo sia con Roma. Mentre ero in volo ho verificato le informazioni sulle prime prenotazioni.. Siamo davvero entusiasti di questo. Quando sarete a bordo dell'aereo, vivrete un'esperienza da West Coast davvero unica. Tutto il nostro cibo e le bevande sono di chef della West Coast, la costa occidentale degli Stati Uniti. Prodotti alimentari e bevande autentiche della West Coast. L'esperienza a bordo è influenzata dalla West Coast. E poi lo splendido aereo che abbiamo appena progettato proprio per il nostro servizio internazionale ricorda l'Aurora Boreale, le northern lights, e potrete vederla prendere vita durante tutto il volo".