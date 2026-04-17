Bouygues, Iliad e Orange alzano a 20,35 miliardi di euro l'offerta per asset Altice France

(Teleborsa) - A seguito della fase di due diligence avviata nel 2026, Bouygues Telecom , il Gruppo Free-iliad e Orange hanno hanno presentato una nuova offerta e hanno avviato trattative esclusive con il Gruppo Altice France per l'acquisizione di SFR. L'offerta riflette un valore aziendale complessivo di 20,35 miliardi di euro per gli asset di Altice France oggetto di acquisizione. Le tre società si erano viste respingere da Altice un'offerta da 17 miliardi di euro lo scorso ottobre.



Altice France ha concesso al consorzio un periodo di esclusiva fino al 15 maggio 2026 per la definizione dei termini e dei documenti relativi alla transazione.



Bouygues Telecom, il Gruppo Free-iliad e Orange prevedono la seguente ripartizione delle attività oggetto di acquisizione: l'attività B2B e la relativa clientela saranno acquisite da Bouygues Telecom; l'attività B2C e la relativa clientela saranno condivise tra Bouygues Telecom, il Gruppo Free-iliad e Orange; le altre attività e risorse (in particolare infrastrutture e spettro) verrebbero condivise tra Bouygues Telecom, il Gruppo Free-Iliad e Orange, ad eccezione della rete mobile di SFR nelle aree meno densamente popolate, che verrebbe rilevata da Bouygues Telecom.



La ripartizione del prezzo e del valore tra gli acquirenti sarebbe di circa il 42% per Bouygues Telecom, il 31% per il Gruppo Free-Iliad e il 27% per Orange.

Condividi

```