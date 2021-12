Evergrande dichiarato fallito da S&P. Downgrade per Shimao e Guangzhou

S&P Global

(Teleborsa) -ha tagliato il rating di Evergrande a "" per il mancato pagamento delle cedole entro la fine del periodo di grazia, dichiarando insolvente il colosso cinese che ha come maggior business lo sviluppo immobiliare. Si tratta dellaEvergrande: il 9 dicembre Fitch ha infatti dichiarato in "restricted default" il rating del gruppo a causa dell'inadempienza sul debito in dollari."Valutiamo che China Evergrande Group e il suo braccio finanziario offshore Tianji Holding non sono riusciti a effettuare pagamenti di cedole per le loro note senior in dollari statunitensi in sospeso", ha affermato S&P in una nota. L'agenzia di rating ha aggiunto che Evergrande ha chiesto che i rating siano ritirati in seguito al declassamento a "selective default", un termine che le società di rating usano per descrivere un mancato pagamento su un'obbligazione, ma non necessariamente su tutte le sue obbligazioni. "Evergrande, Tianji o il fiduciariodelle cedole", ha sottolineato S&P.Intanto, si allargano i timori per la salute dell'intero mercato immobiliare. Sempre nella giornata odierna,da Moody's e Fitch, fatto che potrebbe indurre alcuni creditori a chiedere i rimborsi immediati e quindi porre ulteriore pressioni sulla liquidità della società. "Il declassamento del rating riflettedi Shimao dovuto al suo accesso limitato ai finanziamenti e alle considerevoli scadenze del debito nei prossimi 6-12 mesi", ha affermato Celine Yang, analista senior di Moody's.Moody's prevede inoltre che le vendite di Shimao continueranno a diminuire, il che ridurrà ulteriormente il flusso di cassa operativo dell'azienda e, a sua volta, la sua liquidità. Il deterioramento del profilo creditizio e della posizione di liquidità della società non supporta più il rating originario Ba1, che infatti è stato tagliato a Ba3. "La revisione per il declassamento riflette, attraverso nuovi prestiti o cessioni di attività, per gestire le sue esigenze di rifinanziamento nei prossimi 6-12 mesi", ha aggiunto Yang.Fitch ha anchedi default degli emittenti di valuta estera a lungo termine (IDR) dele della sua controllata R&F Properties a C da B-. I declassamenti seguono l'annuncio di Guangzhou R&F di aver lanciato un'offerta pubblica e una consent solicitation perdei suoi titoli senior da 725 milioni di dollari in scadenza il 13 gennaio 2022 o per prolungare la scadenza dei titoli. Gli investitori hanno la possibilità di essere pagati immediatamente 830 dollari più gli interessi maturati per ogni 1.000 dollari di obbligazioni. In alternativa, alla data di scadenza verrà rimborsato solo il 50% della quota capitale e il restante 50% verrà prorogato di sei mesi fino al 13 luglio 2022.