INWIT, il calendario finanziario del 2022

Società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche





INWIT

(Teleborsa) - Laha reso noto in un comunicato il calendario degli eventi societari per l'anno 2022, confermando la pubblicazione dei resoconti intermedi di gestione al 31 marzo e al 30 settembre su base volontaria:CDA: Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022ha specificato che le conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria, si svolgeranno, di norma, successivamente alla riunione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.