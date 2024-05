Inwit, utile trimestre sale a 89,7 milioni. Ricavi +9%

Inwit

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre dell'anno con l, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso periodo del 2023. Isi attestano a 254,6 milioni di euro, in aumento del 9% rispetto al primo trimestre dell'anno scorso, grazie "all'aumento delle ospitalità con tutti i principali clienti, all'impatto positivo dell'inflazione e allo sviluppo delle coperture indoor e dei nuovi servizi", spiega la società.Il Ebitda ) è pari a 233 milioni (+9%). Sostanzialmente stabile il margine Ebitda pari al 91,5%. L’è pari a 137,8 milioni di euro, con un incremento del 12,4% rispetto allo stesso periodo 2023.Glidel periodo sono stati pari a 91,6 milioni di euro, in aumento del 60,1% rispetto al primo trimestre del 2023.Per l'anno in corso, la società prevede una crescita dei ricavi nel range 1.030-1.060 milioni di euro, Ebitda margin superiore al 91%, stabile rispetto al 2023; EBITDAaL margin pari a circa il 73%, in crescita di oltre 1 punto percentuale rispetto al 2023; recurring free cash flow in crescita nel range 620-640 milioni di euro.