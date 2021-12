"New Mobilities": Mobilize, Foolfarm e Italo Treno lanciano hackathon itinerante

(Teleborsa) - Trovare soluzioni per la nuova mobilità del futuro, basata non più sulla proprietà dell'auto, bensì sul suo utilizzo. Con questo obiettivola divisione dedicata alla mobilità sostenibile delin partnership conventure builder europeo nell'Intelligenza Artificiale, Blockchain e Cybersec, lanciache avrà come scenario per la prima volta un treno grazie allaPartito lo scorso 15 dicembre dalla Stazione di Roma Termini, ilIl– spiega una nota congiunta – è unideato in collaborazione tra Mobilize e FoolFarm per supportare i processi interni e di Corporate Venture Building rivolti all'individuazione di nuovi concept innovativi e di intrapreneurship nel mondo della mobilità sostenibile, in modo nuovo ed itinerante. L'evento si è svolto in due giornate sulla, all'interno di un vagone dedicato messo a disposizione da Italo e presso la Canottieri Olona sul Naviglio Grande di Milano. Nella tratta Roma Milano si è svolta unadurante la quale si è tenuta una "induction" dei team di lavoro selezionati all'interno del gruppo Renault. Laha visto un confronto fra i team e la proposta di idee innovative sul tema mobilità. Infine, nel viaggio di ritorno Milano Roma vi è stata unadove sono stati presentati i concept sviluppati davanti ad una giuria di esperti composta da senior experts del mondo dell'innovazione selezionati da FoolFarm e da membri del Comitato di Direzione di Mobilize.Leper un eventuale percorso di messa a terra e sviluppo di nuove startup, avviando un percorso di Corporate Venture Building che possa trasformare le idee in nuove realtà con protagonisti i propri dipendenti nel ruolo di startupper e imprenditori."Siamo felici che Mobilize abbia scelto Foolfarm per il lancio di una iniziativa così innovativa – ha commentato–. Abbiamo contribuito al progetto dell'Innovation Train con l’obiettivo di rivoluzionare il modello tradizionale di hackathon: un nuovo format rivolto allo sviluppo di innovazione e intrapreneurship interna 'in movimento', in modo coerente alla mission di Mobilize e alla sua strategia di sviluppare iniziative di mobilità sostenibile. Per questo abbiamo pensato ad un hackathon itinerante, in movimento e sostenibile, appunto su un treno grazie alla collaborazione con il gruppo Italo. Un nuovo modo di supportare aziende innovative come Mobilize in percorsi di innovazione"."Lo sviluppo della mobilità alternativa e sostenibile è la missione di Mobilize, lo riteniamo contemporaneamente una responsabilità, una necessità ed una grande opportunità – ha affermato–. I consumatori hanno aspettative molto elevate sulla qualità e completezza dei servizi, la mobilità è diventata cruciale nella vita quotidiana ed il nostro obiettivo è quello di esserci da protagonisti. L'hackathon 'New Mobilities' è stata un'esperienza stimolante che ha permesso ai partecipanti di immergersi a pieno nel mondo della smart mobility, per immaginare quale potrebbe essere l'ecosistema di mobilità del prossimo futuro ed il ruolo del nuovo Brand Mobilize. Sono lieto di poter partecipare a questo progetto insieme a Foolfarm, Italo treno e soprattutto con un gruppo di giovani ed appassionati mobilizers"."Italo sostiene da sempre iniziative e realtà sostenibili, che portano avanti idee innovative e che valorizzino i giovani – ha dichiarato–. Abbiamo messo a disposizione i nostri treni per questo evento, perché crediamo in un futuro in cui la mobilità sia sempre più condivisa, intermodale e multimodale, divulgando ancora una volta il nostro messaggio green. Siamo orgogliosi di avere in flotta treni all’avanguardia, di nuovissima generazione e costruiti con materiali riciclabili al 98%".