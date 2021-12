Future USA positivi nonostante timori per variante Omicron

Moderna

(Teleborsa) -dal profondo sell-off sperimentato nella giornata di ieri, con i futures dei tre principali indici che indicano che il mercato americano dovrebbe iniziare la seduta in buon rialzo. Il, anche se il sentiment è leggermente migliorato: l'amministratore delegato diha dichiarato che la casa farmaceutica potrebbe sviluppare un richiamo per proteggersi dalla nuova variante in un periodo relativamente breve. A spingere gli indici al rialzo anche lediIl contratto sulmostra un +0,87% a 35.239 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,96% a 4.611 punti. Il derivato sulsegna un +1,12% a 15.801 punti. Sul, non sono attesi molti dati significativi nella giornata odierna. Prima dell'Opening Bell, il Bureau of Economic Analysis (BEA) diffonde l'indice delle Partite Correnti.Tra ici sono Nike ( trimestrale oltre le attese grazie alle vendite in Nord America), Micron ( trimestrale oltre le attese e outlook positivo sulla carenza di semiconduttori),(trimestrale in chiaroscuro),(hanno diffuso trimestrali),(giudizi positivi da parte degli analisti).