Milano 16:26
42.718 -0,47%
Nasdaq 16:26
24.070 +0,07%
Dow Jones 16:26
46.046 +0,64%
Londra 16:26
9.532 +0,04%
Francoforte 16:26
23.136 -0,62%

Moderati guadagni in avvio alla Borsa di New York

Commento, Finanza
Moderati guadagni in avvio alla Borsa di New York
(Teleborsa) - Apertura in positivo per Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,52% a 45.996 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 6.562 punti (+0,34%). In frazionale rialzo anche il Nasdaq 100 (+0,54%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'S&P 100 (+0,52%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori telecomunicazioni (+2,02%), beni di consumo secondari (+0,81%) e materiali (+0,75%).

Restano i timori per la bolla dell'intelligenza artificiale nonostante gli ottimi risultati di Nvidia. In particolate, l'outlook incoraggiante rilasciato dal gruppo tecnologico statunitense non sembra aver dissipato completamente i timori riguardo un'eccessiva sopravalutazione del comparto tecnologico, con gli investitori che si domandano ancora se gli elevati investimenti nell'intelligenza artificiale possano poi tradursi in solidi e consistenti aumenti degli utili.

Sul fronte macroeconomico, attesi a breve gli indici PMI preliminari di novembre, con il manifatturiero atteso a 52 punti (52,5 punti a ottobre), il servizi atteso a 54,6 punti (54,8 in precedenza) e l'indice composito a 54,5 punti (54,6 punti a ottobre).
Condividi
```