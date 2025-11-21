Moderati guadagni in avvio alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Apertura in positivo per Wall Street
, con il Dow Jones
che sale dello 0,52% a 45.996 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
procede a piccoli passi, avanzando a 6.562 punti (+0,34%). In frazionale rialzo anche il Nasdaq 100
(+0,54%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'S&P 100
(+0,52%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori telecomunicazioni
(+2,02%), beni di consumo secondari
(+0,81%) e materiali
(+0,75%).
Restano i timori per la bolla dell'intelligenza artificiale nonostante gli ottimi risultati di Nvidia
. In particolate, l'outlook incoraggiante rilasciato dal gruppo tecnologico statunitense non sembra aver dissipato completamente i timori riguardo un'eccessiva sopravalutazione del comparto tecnologico
, con gli investitori che si domandano ancora se gli elevati investimenti nell'intelligenza artificiale possano poi tradursi in solidi e consistenti aumenti degli utili.
Sul fronte macroeconomico
, attesi a breve gli indici PMI preliminari di novembre, con il manifatturiero atteso a 52 punti (52,5 punti a ottobre), il servizi atteso a 54,6 punti (54,8 in precedenza) e l'indice composito a 54,5 punti (54,6 punti a ottobre).