Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,61% sul Dow Jones; sulla stessa linea, cede alle vendite l'S&P-500, che retrocede a 6.836 punti.

In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,46%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'S&P 100 (-0,5%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto informatica. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti telecomunicazioni (-1,93%), beni di consumo secondari (-1,57%) e materiali (-1,54%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Walt Disney (+2,24%), Boeing (+1,98%), Microsoft (+1,58%) e Nvidia (+1,16%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nike, che prosegue le contrattazioni a -3,71%.

Procter & Gamble scende del 2,91%.

Calo deciso per Amgen, che segna un -2,28%.

Sotto pressione 3M, con un forte ribasso del 2,17%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Warner Bros Discovery (+3,70%), Broadcom (+2,44%), Lam Research (+2,34%) e ON Semiconductor (+2,25%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Marvell Technology, che ottiene -7,21%.

Crolla Lululemon Athletica, con una flessione del 4,87%.

Vendite a piene mani su Tesla Motors, che soffre un decremento del 4,14%.

Pessima performance per Netflix, che registra un ribasso del 3,94%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:

Mercoledì 10/12/2025
14:30 USA: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,9%)

Giovedì 11/12/2025
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 191K unità)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -64,7 Mld $; preced. -59,6 Mld $)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%).
