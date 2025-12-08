Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,61% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, cede alle vendite l'S&P-500
, che retrocede a 6.836 punti.
In frazionale calo il Nasdaq 100
(-0,46%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'S&P 100
(-0,5%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto informatica
. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti telecomunicazioni
(-1,93%), beni di consumo secondari
(-1,57%) e materiali
(-1,54%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Walt Disney
(+2,24%), Boeing
(+1,98%), Microsoft
(+1,58%) e Nvidia
(+1,16%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nike
, che prosegue le contrattazioni a -3,71%. Procter & Gamble
scende del 2,91%.
Calo deciso per Amgen
, che segna un -2,28%.
Sotto pressione 3M
, con un forte ribasso del 2,17%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Warner Bros Discovery
(+3,70%), Broadcom
(+2,44%), Lam Research
(+2,34%) e ON Semiconductor
(+2,25%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Marvell Technology
, che ottiene -7,21%.
Crolla Lululemon Athletica
, con una flessione del 4,87%.
Vendite a piene mani su Tesla Motors
, che soffre un decremento del 4,14%.
Pessima performance per Netflix
, che registra un ribasso del 3,94%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati nordamericani: Mercoledì 10/12/2025
14:30 USA
: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,9%) Giovedì 11/12/2025
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 191K unità)
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -64,7 Mld $; preced. -59,6 Mld $)
16:00 USA
: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%).