Consob, commissario Di Noia lascia incarico per andare a lavorare all'OCSE

(Teleborsa) - A partire dal prossimo 16 febbraio ilassumerà l'incarico di Direttore della Direzione per gli affari finanziari e delle imprese presso l', l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, con sede a Parigi. Lo annuncia una nota della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, dove si legge che Di Noia ha rassegnato le sue dimissioni con decorrenza dal 7 febbraio 2022.Il suo. Negli scorsi mesi Di Noia era stato in lizza per andare a guidare l'Autorità di vigilanza europea sui mercati finanziati (ESMA).