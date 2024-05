Cube Labs assegna incarico di Corporate Broking a Websim (Intermonte)

Cube Labs

Intermonte

(Teleborsa) -, venture builder quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), haby, con effetto dalla data odierna, 8 maggio 2024.Websim fornirà attività didi Cube Labs, oltre a organizzare e coordinare road-show in importanti piazze italiane e internazionali. Questo incarico mira a potenziare la visibilità e la comprensione del valore di Cube Labs sul mercato finanziario, si legge in una nota."Allargare la rosa di copertura del titolo rappresenta un viatico fondamentale per approfondire il nostro innovativo modello di business e le nostre potenzialità e per poter allargare il network di investitori sia istituzionali sia retail sia private bankers", ha detto il