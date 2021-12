Directa SIM, debutto brillante su Euronext Growth Milan

Directa SIM

(Teleborsa) -, storica piattaforma del trading online italiano, sta registrando un, il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. A metà giornata il titolo mostra un, rispetto a un prezzo di collocamento pari a 3 euro per azione. In fase di collocamento, Directa SIM ha raccolto 6,7 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 13,64% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 49,5 milioni di euro.Si tratta dellada inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 172 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan."Per una società che è nata per mettere in contatto diretto gli investitori con la borsa, questo momento è l'evoluzione di un percorso iniziato oltre 25 anni fa che proseguirà per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi insieme con i nostri clienti e i nostri azionisti - ha commentato il- Ad entrambi va il ringraziamento per la fiducia dimostrataci e l’assicurazione dell’impegno di tutti noi per scrivere nuove pagine di successo e innovazione".