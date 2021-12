Tencent riduce la partecipazione in JD.com dal 17% al 2,3%

(Teleborsa) - Tencent, holding cinese attiva nei settori tech e internet, ha annunciato che pagherà un dividendo di 127,69 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 14,4 miliardi di euro) sotto forma di, indebolendo i suoi legami con la società di e-commerce. L'operazione, in sostanza, diluisce la partecipazione. La mossa ha fatto sprofondare il titolo JD.com sulla borsa di Hong Kong, dove mostra un ribasso di oltre il 7%. Tencent sale invece di oltre il 4%."Questa sembra essere una continuazione del concetto di abbattere i giardini recintati eche indeboliscono le pressioni competitive", ha commentato Mio Kato, un analista di LightStream Research. "Potrebbe avere implicazioni per cose come il mercato dei pagamenti in cui le relazioni di Tencent con Pinduoduo e JD l'hanno aiutata a mantenere una certa competitività con Alipay", ha aggiunto.