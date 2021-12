Future USA: mercato americano continua il rally di fine anno

Tesla

(Teleborsa) -, in assenza di notizie negative all'orizzonte: i futures dei tre principali indici indicano infatti che. Gli investitori, che si trovano anche ad aggiustare i portafogli in vista della fine del 2021, continuano a osservare l'andamento della variante Omicron e delle conseguenti restrizioni. In questi giorni i mercati sono in uno dei periodi stagionalmente forti, chiamato anche Santa Claus Rally: secondo i dati di CFRA Research, l'S&P 500 è aumentato in media dell'1,3% negli ultimi 5 giorni di negoziazione dell'anno e nei primi due giorni del nuovo anno dal 1969 ad oggi.Il contratto sulmostra un +0,23% a 36.386 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,29% a 4.804 punti. Il derivato sulsegna un +0,50% a 16.650 punti.Sul, prima dell'Opening Bell si conosceranno l'indice dei prezzi delle case S&P/Case-Shiller e l'FHFA Housing Price Index (HPI); dopo l'apertura della borsa, la Federal Reserve di Richmond diffonde lo stato del business nel quinto distretto manifatturiero della nazione.Tra ici sono(in rally da quattro sedute, con report bullish degli analisti ),(ha attuato restrizioni nei negozi di New York a causa della variante Omicron),(upgrade),(che reagisce alla debolezza del Bitcoin) e(ha tagliato la guidance).