Milano 16:28
43.264 +1,44%
Nasdaq 16:28
25.163 +2,12%
Dow Jones 16:28
46.824 +1,49%
Londra 16:28
9.590 +0,87%
Francoforte 16:28
23.503 +1,47%

New York: si muove a passi da gigante Tesla Motors

Migliori e peggiori
New York: si muove a passi da gigante Tesla Motors
(Teleborsa) - Brilla l'azienda attiva nel settore automotive, che passa di mano con un aumento del 4,93%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500, ad evidenza del fatto che il movimento di Tesla Motors subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status tecnico di Tesla Motors mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 417,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 427,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 411,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```