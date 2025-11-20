New York: si muove a passi da gigante Tesla Motors

(Teleborsa) - Brilla l'azienda attiva nel settore automotive
, che passa di mano con un aumento del 4,93%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500
, ad evidenza del fatto che il movimento di Tesla Motors
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status tecnico di Tesla Motors
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 417,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 427,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 411,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)