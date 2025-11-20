New York: si muove a passi da gigante Tesla Motors

azienda attiva nel settore automotive

S&P-500

Tesla Motors

Tesla Motors

(Teleborsa) - Brilla l', che passa di mano con un aumento del 4,93%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell', ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 417,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 427,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 411,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)