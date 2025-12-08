Milano 8-dic
43.433 0,00%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 8-dic
9.645 -0,23%
Francoforte 8-dic
24.046 +0,07%

Tesla Motors in discesa a New York

Migliori e peggiori
Tesla Motors in discesa a New York
(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda attiva nel settore automotive, che mostra un -4,05%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Tesla Motors più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Tesla Motors è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 445,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 431,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 459,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```