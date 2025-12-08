Tesla Motors in discesa a New York

(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda attiva nel settore automotive
, che mostra un -4,05%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Tesla Motors
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Tesla Motors
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 445,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 431,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 459,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)