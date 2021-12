Bollette, arriva la maxi stangata di gennaio

(Teleborsa) - Dal primo gennaioper lasarà del, mentre per quella del gas delLo fa sapere l'Autorità di Regolazione perdiffondendodelleper ildelche scattanodel, spiega l'Autorità, precisando che glidelle"avrebbero portato ad undellae deldi quella del"I nuovi straordinari(quasi raddoppiati nei mercati spot del gas naturale e dell'energia elettrica nel periodo settembre-dicembre 2021) e dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un, spiega l'Arera, che hatransitorio deglidi sistema ine potenziato ilalle famiglie in difficoltà, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022, con cui il Governo - oltre a ridurre- ha stanziato le risorse necessarie agli interventi, con ciò consentendo di alleggerirePerin base all'ISEE, aie perche fruiscono del bonus gas, gli incrementi tariffari sono stati sostanzialmente compensati - precisa l'Autorità: gli importi definiti per il prossimo trimestre, grazie alle risorse messe a disposizione dalla legge Bilancio, consentono, alle famiglie in condizioni di difficoltà di proteggersi dall'incremento. L'Autorità, infatti, ha potenziato i bonus che, per il solo primo trimestre 2022, sosterranno le famiglie in difficoltà con circa 600 euro:(famiglia con 3-4 componenti) e(famiglia fino a 4 componenti, con riscaldamento a gas in zona climatica D).Come previsto dalla Legge di Bilancio, ARERA ha definito, per iche dovessero trovarsi inle modalità di rateizzazione delle bollette di elettricità e gas emesse da gennaio ad aprile 2022, per un periodo massimo di 10 mesi e senza interessi. Per il sistema di rateizzazione è previsto uncon un meccanismo di anticipo alla filiera elettrica da attuarsi con la CSEA, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.