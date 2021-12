COIMA RES, nuovi finanziamenti. Allungata scadenza debito

COIMA RES

(Teleborsa) -, società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha stipulato uncon Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Agente), BNP Paribas, ING Bank e UniCredit perper il rifinanziamento del portafoglio immobiliare (per un importo di 120 milioni di euro) e la concessione di una, a supporto dei piani capex relativi agli immobili Monterosa, Tocqueville e Deruta. Il nuovo finanziamento è garantito dagli immobili detenuti al 100% in modo diretto e indiretto ed ha una scadenza di 5 anni ed un costo "all in" di 2,1%, si legge in una nota.Il finanziamento è stato strutturato, con il supporto di ING Bank in qualità di green advisor, considerandoe fissando alcuni obiettivi in questo senso. Si tratta del primo finanziamento di questo tipo perfezionato da COIMA RES. Dopo queste operazioni la, rispetto a 1,8 anni prima dell'operazione. La media ponderata del costo del debito "all in" sarà pari a circa 2,1%."Per COIMA RES avere perfezionato uno dei primi finanziamenti in Italia allineati alla tassonomia ambientale europea conferma, la consolidata collaborazione con i principali istituti bancari nazionali e internazionali e la resilienza del mercato immobiliare terziario milanese dove si concentra il portafoglio della nostra società con oltre il 90% del patrimonio", ha commentato il fondatore e l'