RES, EnVent aumenta target price e conferma Outperform

RES

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha incrementato aper azione (da 5,60 euro precedenti) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, mantenendo ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 33%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del 2023."Abbiamo preso in considerazione i dati effettivi per il 2023 eper il 2024-26 - si legge nella ricerca - La nostra visione del valore delle RES nel medio termine si baserà anche sui suoi asset immateriali e tangibili come know-how, ricerca e sviluppo, strutture diversificate e integrate, con una volatilità decrescente delle fluttuazioni di reddito/flusso di cassa e un basso profilo di rischio".