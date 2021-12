Future USA poco mossi aspettando l'Opening Bell

Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Dopo una seduta in cui il Dow Jones ha toccato nuovi massimi storici, i futures dei tre principali indici indicano che, per una penultima seduta d'anno contraddistinta dal colore verde. Tra gli investitori aumenta la convinzione che la variante Omicron non avrà conseguenze troppo negative per l'economia. A contribuire al sentiment positivo, uno studio che mostra che una dose di richiamo del vaccino monodose diè efficace per l'84% neldegli operatori sanitari sudafricani che sono stati infettati dalla variante Omicron.Il contratto sulguadagna lo 0,12% a quota 36.529 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,07% a 4.796 punti. Il derivato sulsegna un +0,08% a 16.503 punti. Sul, prima dell'Opening Bell il Dipartimento del Lavoro (BLS) pubblica le richieste di sussidio di disoccupazione ; dopo l'apertura della borsa vengono diffusi l'indice PMI di Chicago e i dati sugli stoccaggi di gas.Tra ici sono taglia 1.280 voli fino al 13 gennaio a causa di variante Omicron),(il lockdown a Xi'an (Cina) può rallentare produzione e consegne), Johnson & Johnson (per lo studio sopracitato),(ricavi trimestrali in calo e perdita da 4,7 miliardi di dollari, che si aggiunge alla debolezza degli scorsi giorni ),(Samsung ha negato indiscrezioni che la volevano in trattative per acquistare Biogen e unirla alla sua unità biotech).