Johnson & Johnson poco mossa dopo deal con Shockwave Medical

multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale

(Teleborsa) - Seduta trascurata per, che mostra un timido -0,12%, dopo aver annunciato di aver acquisito Shockwave Medical per 13,1 miliardi di dollari.L'acquisizione di Shockwave estende ulteriormente la posizione di Johnson & Johnson MedTech nell'intervento cardiovascolare e accelera il suo spostamento verso mercati a maggiore crescita, si legge in una nota."Con la nostra attenzione alla medicina innovativa e alla MedTech, Johnson & Johnson vanta una lunga storia nella lotta alle malattie cardiovascolari, la principale causa di morte a livello globale - ha commentato il CEO Joaquin Duato - L'acquisizione di Shockwave e della sua tecnologia IVL leader offre un'opportunità unica per accelerare il nostro impatto nell'intervento cardiovascolare e generare maggiore valore per i pazienti, gli azionisti e i sistemi sanitari".L'andamento dellanella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 151,6 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 153. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 151.